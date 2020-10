Vaticano, "schiaffo" di Papa Francesco a Trump: si all'accordo con la Cina

«Le due Parti hanno concordato di prorogare la fase attuativa sperimentale dell’Accordo Provvisorio per altri due anni». Così sì è stabilito tra la Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese in merito all’Accordo sulla nomina dei vescovi stipulato a Pechino il 22 settembre 2018 ed entrato in vigore un mese dopo, giusto il 22 ottobre di due anni fa.

Ne ha dato comunicazione ufficiale alle ore 12 la Santa Sede e lo stesso ha fatto Pechino in un comunicato disgiunto ma concordato. La Santa Sede – è scritto nel bollettino diffuso dalla Sala Stampa vaticana – ritenendo che è stato positivo l’avvio dell’applicazione dell’Accordo di fondamentale valore ecclesiale e pastorale, «è intenzionata a proseguire il dialogo aperto e costruttivo per favorire la vita della Chiesa cattolica e il bene del Popolo cinese». E questo «grazie alla buona comunicazione e collaborazione tra le Parti».

L’Accordo Provvisorio, il cui testo di diverse pagine, data la sua natura sperimentale, è stato consensualmente mantenuto riservato, è frutto di un lungo dialogo.

Il cardinale Parolin ha sottolineato più volte che l’attuale dialogo tra Santa Sede e Cina ha radici antiche ed è la continuazione di un cammino iniziato molto tempo fa e portato avanti dagli ultimi papi. Che hanno cercato ciò che papa Benedetto XVI ha indicato come il superamento di una «pesante situazione di malintesi e di incomprensione», che «non giova né alle Autorità cinesi né alla Chiesa cattolica in Cina».

E sulla positiva riuscita anche di quest’ultima intesa per la proroga dell’Accordo si era si già pronunciato lo stesso cardinale Parolin evidenziando come la decisione di continuare sia stata presa in questi giorni di ottobre a seguito «di continui contatti reciproci» nonostante le difficoltà dovute al Covid che hanno impedito di viaggiare.

Il passo compiuto ha sbaragliato il campo dalle interpretazioni che hanno agitato e intorpidito le acque sul suo esito e le sue finalità. Si tratta di un passo avanti oggettivo e chiaro nel solco del dialogo intercorso in questi ultimi anni tra rappresentanti del governo cinese e la Santa Sede e di rilevanza nevralgica. Rilevanza che proprio in questi frangenti è stata posta continuamente sotto tiro per sviarne e offuscarne mediaticamente la portata.