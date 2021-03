Zona rossa: cosa si può fare e cosa no

La Lombardia è da oggi, lunedì 15 marzo, in zona rossa, così come Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Piemonte, Veneto, Marche, Molise, Puglia, Trento.

Per cercare di arginare la terza ondata, problematica soprattutto per la diffusione delle varianti, le regole e le restrizioni saranno quindi più stringenti.

Spostamenti in zona rossa

Da oggi, scrive ilGiornale.it (https://www.ilgiornale.it/news/cronache/zona-rossa-cosa-si-pu-fare-e-cosa-no-1931155.html) sarà praticamente vietato uscire dalla propria abitazione, se non per motivi comprovati di lavoro, salute o emergenza. E in ogni caso dovranno essere giustificati mediante autocertificazione già compilata o da compilare sul luogo, in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine. Non si potrà uscire dalla Regione né dal proprio Comune, se non per i motivi sopracitati, e resterà in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino.

Visite a parenti e amici

Da oggi saranno vietate anche le visite a parenti e amici, ma una deroga sarà prevista per i giorni 3, 4 e 5 aprile 2021, quando tutta l’Italia sarà in zona rossa ma “sarà consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata della stessa Regione, tra le ore 5 e le 22, a un massimo di due persone e con minori di 14 anni, oltre a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione”.