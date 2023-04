Paola Belloni, la compagna di Schlein fa la lagna: solidarietà a Diva e Donna

Paola Belloni e il caso delle foto su Diva e Donna

Doveva accadere. Sembrava strano che non accadesse ed infatti è accaduto. Paola Belloni la fidanzatə della Schlein, è zompata fuori a lamentarsi perché “Diva e Donna” (edito da Cairo) ha pubblicato un servizio sulla sua storia e lei ha replicato piccata con un post su Instagram, il social che piace alla gente che piace. Riportiamo per correttezza tutto il testo.

“Non mi hanno vista arrivare" e quindi hanno tirato fuori i teleobiettivi. Carə giornalistə di Diva e Donna settimanale comunicare a mezzo stampa l’intimità affettiva di una persona è un atto ingiusto e si chiama outing. Io ne son stata travolta, ma per fortuna non annichilita, perché ho una rete amicale e familiare che mi sostiene.

Mi chiedo solo cosa sarebbe successo se io questa rete non l’avessi avuta.In Italia non abbiamo il matrimonio egualitario, non abbiamo tutele per i figli e le figlie di famiglie omogenitoriali, non abbiamo una legge contro l'omolesbobitransfobia. Siamo un Paese dove migliaia di "Spatriati", per dirla con Desiati, vivono o lasciano le proprie province pieni di graffi e di segreti. Il coming out è una scelta personale, che deriva anche da un'analisi della propria rete sociale.