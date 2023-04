Paola Ferrari attacca il suocero De Benedetti: "Demente alla premier? Grave"

Paola Ferrari contro De Benedetti: "Oltre a premier è anche una donna"

Scontro in famiglia tra l'ingegnere Carlo De Benedetti e sua nuora Paola Ferrari sulle parole al veleno pronunciate dall'editore de "Il Domani" nei confronti della premier Meloni e in generale del governo di destra. La giornalista sportiva della Rai, ha voluto prendere le distanze per quell'attacco. Nei giorni precedenti De Benedetti - si legge sul Corriere della Sera - si era espresso così: "Non è successo nulla al Consiglio europeo e questo mette l’Italia in posizione di debolezza: vista dalla parte degli altri Paesi europei, vuol dire che basta darle niente e lei è soddisfatta. Questo dimostra demenza". De Benedetti ha definito Meloni "una figurina". Durante il dibattito con la segreteria pd Elly Schlein aggiunge, rivolto più in generale al governo e alla destra: "Questi sono degli incompetenti. Poi sono in gran parte ignoranti. Poi in gran parte non capiscono quello che dicono".

Il giorno dopo - prosegue il Corriere - ecco che arriva la risposta di Paola Ferrari, che ha sposato il figlio di De Benedetti, Marco: "Voglio prendere le distanze da quanto detto dall’ingegner Carlo De Benedetti, nonno dei miei figli. Sono parole estremamente gravi che mi hanno profondamente turbato, dette nei confronti del presidente del Consiglio e in modo particolare, ma non solo, di una donna". Spiega ancora la giornalista: "Con la famiglia di mio marito ho un rapporto molto distante da parecchi anni, ma certe cose mi feriscono. L’avversario politico va sempre rispettato".