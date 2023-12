Papa Francesco malato. Dimissioni? La voce (insistente) torna a circolare

Papa Francesco e l'ipotesi dimissioni



Mercoledì Papa Francesco in Aula Paolo VI per l'udienza generale ha deciso di non leggere la catechesi e di affidare il compito ad un suo collaboratore. "Ancora non sto bene, con questa gripe", influenza in spagnolo, e "la voce non è bella". Il Papa ha pronunciato le poche parole sul suo stato di salute con la voce un po' affaticata. Poi ha passato la parola, sia per la lettura della catechesi che per quella dei saluti ai fedeli dei vari gruppi linguistici, a monsignor Filippo Ciampanelli della Segreteria di Stato.

Tornano così a Roma e nei Palazzi del potere la voce (insistente) di dimissioni di Bergoglio, 87 anni, ipotesi che anche lui aveva in passato più volte adombrato.