Papa matrimonio, da progressista a conservatore è un attimo: "Solo uomo-donna"

Famiglia: Papa, matrimonio come sacramento è solo uomo-donna

"Il matrimonio come sacramento è uomo-donna", la Chiesa non può rinnegare la sua verità. Così Papa Francesco sul volo di ritorno che lo riportato a Roma dal 34esimo viaggio apostolico a Budapest e in Slovacchia risponde ai giornalisti sulla risoluzione del Parlamento europeo di Strasburgo che invita gli Stati membri a riconoscere i matrimoni tra omosessuali. Il Pontefice ha sottolineato che "è importante" che ci siano "leggi che cercano di aiutare la situazione di tanta gente di orientazione sessale diversa". E non solo per gli omosessuali, ha precisato, ma "per tutte quelle persone che vogliono 'associarsi'", ha detto facendo riferimento a una legge presente in Francia.

"Se una coppia omosessuale vuole portare (avanti) una vita insieme, gli Stati hanno la possibilità civilmente di sostenerli, per la sicurezza di eredità, di salute", ha continuato il Papa. "Ma il matrimonio è un sacramento e la Chiesa non ha potere di cambiare i sacramenti così come il Signore li ha istituiti". Il matrimonio, ha continuato, "come sacramento è chiaro", "il matrimonio è matrimonio e questo non vuol dire condannare" chi non la pensa così, "sono fratelli e sorelle nostre". "Che ci siano leggi civili per prevedere alle persone di associarsi" che non ha nulla a che vedere con la questione omosessualità, ha rimarcato perché le "coppie omosessuali possono usare o meno queste leggi" ma "il matrimonio come sacramento è uomo-donna".

"Delle volte quello che io dicevo, si creano confusioni", ha poi aggiunto facendo riferimento, senza citarlo al documentario 'Francesco' in cui sull'argomento sono state montate 'ad arte' alcune sue affermazioni. "Siamo tutti uguali, rispettare tutti, ma per favore non fare che la Chiesa rinneghi la sua verità", ha ribadito. Il Pontefice ha proseguito dicendo che "ci sono tante tante persone di orientamento omosessuale che si accostano al sacramento della penitenza o chiedono consiglio ai sacerdoti e la chiesa li aiuta ad andare avanti nella propria vita ma il sacramento del matrimonio è grande".

Usa, Papa: aborto è omicidio ma vescovi non siano politici

"L'aborto un omicidio" ma i vescovi devono essere "pastori" e non "politici". Così Francesco su un altro tema sensibile e che riguarda il dibattito all'interno della Conferenza episcopale Usa, se negare la comunione ai politici cattolici favorevoli alle posizione dei 'pro-choice', tra cui il presidente Joe Biden. Il Pontefice ha ribadito che chi pratica l'aborto "uccide" ma ha criticato la posizione di alcuni vescovi cattolici che vogliono negare la comunione.