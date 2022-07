Paragone: Draghi, Conte e Travaglio? “Invertebrati e debosciati incapaci”

Paragone: “Il M5S non esiste più. Conte è un leader di pelouche"



Gianluigi Paragone scatena la sua collera sul governo e sul Movimento 5 Stelle sul proprio account Twitter. Il primo obiettivo del leader di Italexit è Mario Draghi, accusato frontalmente di essere al servizio degli Usa: “Draghi é qui soltanto per lavorare per conto degli Americani. Con intorno una valanga di DEBOSCIATI di gente invertebrata che non é capace di fare NULLA”.

Dopo aver sparato a zero sul presidente del Consiglio, Paragone non risparmia neanche Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, e Marco Travaglio, direttore de Il Fatto Quotidiano: “Il M5S non esiste più. Conte è un leader di pelouche, ha dimostrato di essere il leader giusto dei budini molli a 5 stelle. Con Travaglio a fare il reggimoccolo”.