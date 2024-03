Dossieraggi: politica senza serietà, l'onanismo dei parlamentari

Parlamentari onanisti

“Non trovo parole per esprimermi, ne trova una sola: vergogna!” (tratto dal film finché c'è guerra c'è speranza) A cosa o chi mi riferisco? Ieri, in Commissione Antimafia, mentre si ponevano domande al Procuratore Capo di Perugia Raffaele Cantone andavano in onda “gemiti di piacere”.

Quando si è imbarazzati generalmente si è portati a sorridere ed è quello che hanno fatto gli astanti, peccato che chi ha “provocato” questi gemiti possa essere stato uno dei componenti della Commissione ed a quanto mi consta sono tutti Parlamentari.

La domanda è: quando siamo al bar molto spesso gli avventori dicono ironicamente che i nostri Parlamentari in generale non fanno un c... e tra l'altro sono anche ben pagati. Ora mi sembra che non sia il caso di farne una tragedia, ma un po' di serietà, dopo oltre migliaia di accessi e file scaricati indebitamente, a danno di parlamentari, VIP, imprenditori ecc., sarebbe d'uopo.

Ho la vaga impressione che chiunque sia la persona, che in modo inappropriato, ha utilizzato il proprio computer (magari pagato con i soldi pubblici e collegato al wifi dello Stato) per “mettersi online” con qualche sito pruriginoso abbia seri problemi di onanismo. Chiudo con una semplice domanda: perché in una Commissione seria ed importante dovrebbe essere mandato tutto a p.......e?