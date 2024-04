Pasquetta, gli auguri social della premier Meloni con la figlia Ginevra

Pasquetta, gli auguri di Meloni con la figlia Ginevra- FOTO

"Auguro a ognuno di voi una serena e felice Pasquetta": così, in un post su X, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, postando una foto in cui tiene in braccio sua figlia Ginevra, ha augurato una felice Pasquetta a tutti gli italiani. Nella foto si vedono madre e figlia di spalle, affacciate a un balcone. Ginevra tiene stretto un uovo di Pasqua.

Auguro a ognuno di voi una serena e felice Pasquetta. pic.twitter.com/89fvbueG0E — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 1, 2024

Già ieri la premier Meloni ha utilizzato i suoi canali social per augurare a tutti gli italiani una serena e santa Pasqua. "A tutti voi e alle vostre famiglie una felice santa Pasqua di resurrezione, che sia fatta di speranza, di gioia, di rinascita. Tanti auguri a tutti gli italiani", ha dichiarato Meloni in un video postato su X.