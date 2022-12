Pd, Ricci lascia e sostiene Bonaccini. Sinistra in fermento: Cuperlo pronto

Ricci fa un passo indietro e sceglie Bonaccini. Mentre Cuperlo...



Importanti novità nella corsa alla segreteria del Partito democratico. Il sindaco di Pesaro e noto volto televisivo Matteo Ricci ha deciso di ritirare la propria candidatura per la successione a Enrico Letta. Il motivo? Manca il sostegno, importante, della sinistra rappresentata da Gianni Cuperlo. Pertanto, Ricci ha scelto di fare un passo indietro e ha annunciato il sostegno a Stefano Bonaccini, spiegando che proverà a "convincerlo a spostare la barra più a sinistra",



Attenzione, perché la vera novità è che sarà lo stesso a Cuperlo a correre per una parte della sinistra Dem. L'ex presidente del Pd sarà in campo nella prima fase, quella della votazione riservata agli iscritti che si terrà nel mese di gennaio, dopo le feste natalizie.



E alle primarie di febbraio, aperte anche ai non iscritti? A quel punto rimarranno in campo solo i due più votati dai militanti Dem, che quasi certamente saranno Bonaccini ed Elly Schlein, sua ex vice. Ricci ha già scelto da che parte stare, mentre sull'area che fa riferimento a Cuperlo ci sono diverse indiscrezioni: benché Schlein sia la più affine, culturalmente, tutte le opzioni sono ancora aperte.