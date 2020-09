Pd, Franceschini: "Mes? Scelta intelligente.Riforme da fare con l'opposizione"

Dario Franceschini prova a fare da pompiere in vista delle elezioni Regionali e del referendum per il taglio dei parlamentari. "Il governo - spiega alla Stampa il capodelegazione del Pd - andrà avanti fino a fine legislatura è proiettato verso i progetti del Recovery Plan. Sul referendum in Direzione abbiamo avuto un dibattito tranquillo e costruttivo, merce rara nella politica italiana. La posizione del segretario è largamente maggioritaria ed è la conferma di quanto abbiamo deciso un anno fa alla nascita del governo".

"Voglio fare un invito - prosegue Franceschini - a tutte le forze politiche.Abbiamo sperimentato tutti, misurandoci col governo del Paese, che il sistema non funziona bene come dovrebbe: visto che il taglio dei parlamentari ha un gradimento trasversale, sia l’avvio di un periodo di riforme per mettere in condizione chi vincerà la prossima volta di misurarsi con un sistema che funziona". Franceschini poi si sofferma sull'operato di Conte: "Ilpremier ha dimostrato capacità fuori dal comune: non è semplice trovarsi di colpo alla guidadel Paesein unasituazione complicata senza aver mai fattoprima politica o esperienza amministrativa". Sul Mes Franceschini non ha dubbi: "Capiremo discutendone che spendere quei soldi è una scelta intelligente".