Pd, Letta completa la rivoluzione. 8 uomini e 8 donne in segreteria

"Sono qui per fare le cose" aveva detto domenica scorsa Enrico Letta, nel giorno in cui l'Assemblea nazionale del Pd lo ha eletto segretario con un plebiscito. E - almeno per quanto concerne la formazione della sua squadra - l'ex premier è stato di parola. Ieri è arrivata la nomina dei due vicesegretari, Irene Tinagli (a cui è affidata la missione "Italia globale") e l'ex ministro per il Sud Peppe Provenzano, al quale sono affidate la missione "Prossimità", le politiche del lavoro e il contrasto alle diseguaglianze. Oggi invece Letta ha proceduto alla nomina della segreteria nazionale, che sulla base dello statuto prevede la perfetta parità di genere, un nodo politico scoperto nella comunità dem esploso in occasione della nascita del governo Draghi.



Come per i vicesegretari, anche per la segreteria il rispetto per il criterio della parità di genere è rigoroso: 8 donne e altrettanti uomini. Diversi anche i nomi provenienti dal di fuori del ceto politico. Lia Quartapelle si occuperà di Europa, Affari internazionali e Cooperazione allo sviluppo; Chiara Braga di Transizione ecologica, sostenibilità e infrastrutture; Chiara Gribaudo della Missione Giovani; Cecilia D'Elia, portavoce della Conferenza nazionale delle donne democratiche, delle Politiche per la Parità; Anna Rossomando di Giustizia e Diritti; Manuela Ghizzoni di Istruzione, Università e Ricerca; Susanna Cenni di Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; Sandra Zampa di Salute.

Tra gli uomini, invece, il docente universitario Antonio Nicita si occuperà di Istituzioni, Tecnologie e Piano Nazionale di Riforma e Resilienza; Enrico Borghi di Politiche per la Sicurezza; Antonio Misiani di Economia e finanze; Cesare Fumagalli (segretario nazionale di Confartigianato Imprese dal 2005 al 2020) di Sviluppo economico, Terzo Settore, Missione PMI; Filippo Del Corno (compositore e operatore culturale, assessore alla Cultura del Comune di Milano) di Cultura; Mauro Berruto (giornalista e formatore, CT della Nazionale maschile italiana di Pallavolo dal 2010 al 2015) di Sport; l'ex ministro Francesco Boccia di Autonomie territoriali e Enti Locali mentre l'ex parlamentare Stefano Vaccari presiederà all'organizzazione. Letta formalizzerà successivamente la nomina del coordinatore della segreteria nazionale e promuoverà la costituzione di un Comitato di esperti sulle sfide di Next Generation EU, che sarà coordinato da Antonio Nicita.