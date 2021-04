Pd, nuova corrente: "Agorà" di Bettini. Il 29/4 confronto pubblico Conte-Letta

Goffredo Bettini si fa la sua corrente nel Pd. Pronto a nascere il nuovo gruppo che si chiamerà "Le Agorà". Il 14 aprile - si legge sulla Stampa - sarà presentato, ovviamente in videoconferenza, il manifesto, alla presenza di intellettuali d’area come Mario Tronti e Nadia Urbinati, del leader di Sant’Egidio Andrea Riccardi, di alcuni dei principali notabili della sinistra di governo come i ministri Andrea Orlando e Roberto Speranza, ma anche di personalità da sempre a sinistra come l’ex governatore della Toscana Enrico Rossi. Due settimane dopo, il 29 aprile, bis delle Agorà: sempre nella stesse modalità a distanza, incontro a tre: oltre a Bettini, saranno accanto in un evento pubblico il nuovo segretario del Pd Enrico Letta e Giuseppe Conte.

Nella variopinta geografia dem -prosegue la Stampa - mancava un’ala chiaramente schierata a sinistra, impegnata a tener strettissimo il dialogo con i Cinque stelle e con il suo leader in pectore, Giuseppe Conte. La fascinazione esercitata dall’ex presidente del Consiglio su una parte del Pd dunque prosegue. Certo, dopo la svolta identitaria di Enrico Letta, non è più possibile guardare a Conte come «punto di riferimento per le tutte le forze progressiste» però tutta la sinistra Pd continua a guardare all’ex presidente del Consiglio come leader di una alleanza elettorale. Salvo contrordini dell’ultima ora né il 14 né il 29 sarà presente Nicola Zingaretti. Questo significa che la distanza degli ultimi mesi tra i due viene confermata e formalizzata. Amici ma distanti.