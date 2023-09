Pd, Schlein: "Candidati alle Europee". Ma Emiliano vuole comandare in Puglia

Pd, Schlein punta su Emiliano per le Europee. Le mosse e contromosse all'interno dei dem

La corsa per le Europee è ormai cominciata e nessun partito ne fa più mistero. Anche in casa Pd la segretaria Elly Schlein prepara la lunga maratona e punta forte sui governatori, uno su tutti Michele Emiliano della Puglia. "Michele, devi candidarti alle Europee". "No grazie Elly, devo finire il mandato alla regione Puglia". "Almeno pensaci, ci aggiorniamo". Questo, a grandi linee, - riporta l'edicola del sud - lo scambio avvenuto fra la segretaria del Pd Elly Schlein e il governatore Michele Emiliano durante la festa dell’Unità a Torre Suda, in Salento, in una pausa fra un dibattito e l’altro. Ciò che si sussurrava è diventato di colpo realtà. Schlein punta a un successo rotondo alle prossime europee che raccolga almeno il 25%, cinque o sei punti in più rispetto ai sondaggi attuali.

Un’asticella molto alta, anche se sulla carta non impossibile, a dispetto delle divisioni e delle fughe dal partito all’indomani delle primarie. Per centrare il risultato, però, Elly deve schierare in campo i "fuoriclasse" del centrosinistra, cioè governatori e sindaci che continuano ad amministrare i loro territori. Emiliano dovrà dare una risposta alla "chiamata alle armi". Risposta che inevitabilmente guasterà i giochi presenti e futuri in vista delle prossime scadenze elettorali.