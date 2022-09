Peppa Pig, "guerra" sulla coppia lesbo. La Sx: "Fdi vive fuori dal mondo"

Peppa Pig, Fdi vuole invece oscurare l'episodio "arcobaleno"

Peppa Pig infuoca ufficialmente la campagna elettorale italiana. Il cartone animato britannico per bambini, tra i più famosi e discussi al mondo, che ha introdotto per la prima volta, nell'episodio andato in onda il 7 settembre, una coppia lesbica, ha aperto una querelle politica non indifferente.

Da una parte, per Fratelli d'Italia, è "inaccettabile la scelta degli autori del cartone animato Peppa Pig di inserire un personaggio con due mamme", ha protestato ieri Federico Mollicone, responsabile cultura di FdI e candidato nel collegio plurinominale Lazio 1-01 della Camera.

"Ancora una volta il politicamente corretto ha colpito e a farne le spese sono i nostri figli. Ma i bambini non possono essere solo bambini?", ha chiesto Mollicone. "Come ha dimostrato recentemente Giorgia Meloni siamo e saremo sempre in prima linea contro le discriminazioni, ma non possiamo accettare l'indottrinamento gender. Per questo chiediamo alla Rai, che acquista i diritti sulle serie di Peppa Pig in Italia col canone di tutti gli italiani, di non trasmettere l'episodio in questione su nessun canale o piattaforma web", ha domandato. 'Peppa Pig' introduces lesbian couple on latest episode: “I live with my mummy and my other mummy. One mummy is a doctor and one mummy cooks spaghetti. I love spaghetti.” pic.twitter.com/3coxIzbvaV — Pop Crave (@PopCrave) September 7, 2022.

Non si è fatta però attendere la replica della sinistra. Nicola Fratoianni su Twitter ha scritto: "FdI non ha di meglio da fare che prendersela con Peppa Pig". "Una notizia per loro: le famiglie arcobaleno esistono e fanno parte della vita di tutte e tutte noi. Oscurarle significa vivere fuori da questo mondo. Chiedere la censura preventiva ci ricorda chi sono".

"Uno spettro si aggira per l'Italia: Peppa Pig. Il Paese è in pericolo. Fratelli d'Italia ha chiesto alla Rai di intervenire adesso, subito, per censurare il celebre cartone animato dal palinsesto. Il motivo? In una delle puntate, Penny Polar Bear presentera' a Peppa le sue due mamme", ha invece ironizzato Più Europa sui suoi canali social.

"Chissà cosa accadrà quando Giorgia Meloni verrà a sapere dell'esistenza di Simba, adottato e cresciuto da un suricato e da un facocero, entrambi di genere maschile. O di Le Tont, innamorato perso di Gaston. O di Lady Oscar, celebre per i suoi abiti 'maschili'. Ma soprattutto, chissa' cosa accadra' quando verranno a sapere che le famiglie omogenitoriali esistono non solo nei cartoni animati, ma nella realtà. E aspettano solo e soltanto di essere riconosciute come tali. Pensavamo di averle viste tutte, in questa campagna elettorale. Ma il pericolo Peppa Pig, effettivamente, mancava ancora", ha concluso il partito di Bonino.