Piano Mattei e gestione dei flussi migratori: Meloni vola di nuovo in Libia

Piano Mattei e migranti, Meloni vola in Libia per mediare

La premier Giorgia Meloni è volata a Tripoli (Libia) dove incontrerà il primo ministro del Governo di Unità Nazionale libico, Abdul Hamid Mohammed Dabaiba e il presidente del Consiglio Presidenziale libico, Mohammed Yunis Ahmed Al-Menfi. A Bengaasi avrà invece un colloquio con il generale dell'Esercito Nazionale Arabo di Libia, Khalifa Belqasim Haftar. Tra gli obiettivi della missione c'è quello ribadire l'impegno dell'Italia per la stabilità della Libia, anche sostenendo gli sforzi di mediazione delle Nazioni Unite che dovranno condurre a elezioni presidenziali e parlamentari. Ma non solo. L'impegno italiano si muove anche a livello internazionale, con i principali partner europei e atlantici, per promuovere un approccio unitario e non divisivo della comunità internazionale verso la Libia. In particolare, secondo quanto riferiscono all'Ansa, la premier si è impegnata personalmente per rafforzare il dialogo tra Unione europea e Libia, anche nel quadro del più ampio sforzo del governo per un nuovo paradigma nei rapporti tra Ue e Nord Africa.

Meloni cercherà di portare al generale dell'Esercito nazionale arabo di Libia, Khalifa Belqasim Haftar, un messaggio di mediazione: è importate far progredire il processo politico, preservando l'unità delle istituzioni libiche e lavorando per porre fine alla presenza di forze straniere sul suolo libico. L'Italia tiene infatti a essere presente in tutta la Libia, lavorare con tutti i diversi attori libici. In Libia è significativa la presenza di milizie russe a realizzazione e riqualificazione delle infrastrutture sportive di base nelle comunità libiche e lo sviluppo di programmi di volontariato e servizio per promuovere l'inclusione sociale giovanile. Sono le priorità, come spiegano fonti italiane, individuate dalla dichiarazione d'intenti che il ministro dello Sport Andrea Abodi siglerà a Tripoli nell'ambito della visita ufficiale in Libia della premier Giorgia Meloni. Attorno a queste priorità - rimarcano le stesse fonti - potranno essere sviluppati dei progetti comuni, sfruttando anche le risorse del Piano Mattei.