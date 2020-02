Piano per il Sud 2020: atto d'amore di Conte-Provenzano con regali riciclati

Ho letto distrattamente, ma non troppo, il Piano per il Sud presentato a Gioia Tauro dal premier Conte e dal ministro per il Sud e la Coesione Territoriale Provenzano e ho trovato al suo interno una serie di riferimenti ai contenuti dei documenti Svimez degli ultimi anni. Evidentemente il ministro Provenzano, che è stato dirigente Svimez, non si è dimenticato dei suoi trascorsi.

Però... Però per il resto ho trovato molto materiale riciclato, un po' come nel caso di chi dona all'amato/amata nel giorno di San Valentino lo stesso gioiello dell'anno precedente e anche di 10 anni prima. Cattiva memoria o faccia tosta, poco importa.

Nel febbraio 2011, ai tempi della giunta Vendola e con Guglielmo Minervini, che ricordo con nostalgia, assessore alle Infrastrutture, fu presentato il Piano della Puglia Corsara che conteneva una decina di opere infrastrutturali capaci di permettere alla nostra regione di partire all'arrembaggio. Tra le altre infrastrutture vi era la realizzazione dell'Alta Capacità sulla Linea Napoli Bari, con la sottolineatura di chiedere al governo l'inserimento di quell'opera in un Piano per il Sud.

In sintesi Puglia Corsara era un Programma per lo sviluppo delle infrastrutture strategiche e della piattaforma logistica regionale. Dieci interventi ritenuti strategici e prioritari per migliorare il complessivo sistema della mobilità pugliese della circolazione di merci e persone sia attraverso interventi infrastrutturali che azioni immateriali sul versante delle nuove tecnologie. Dentro il programma vi erano:

< > il raddoppio sulla dorsale adriatica del binario tra Lesina e Termoli e la velocizzazione della stessa linea; il supporto e orientamento all’intermodalità ferro-mare-gomma del sistema logistico regionale; l’hub transhipment del porto di Taranto; la piattaforma logistica e il Distripark di Taranto e il loro collegamento con l’aeroporto di Grottaglie; il nodo ferroviario di Bari; gli interventi di potenziamento del sistema aeroportuale regionale; il terminal crocieristico di Brindisi e il suo collegamento intermodale; il sistema di infomobilità che permette attraverso l’uso di tecnologie la trasmissione di tutte le informazioni in tempo reale a supporto della mobilità e degli spostamenti di persone e merci ed infine, l’integrazione strutturale del trasporto pubblico locale finalizzata a migliorare i nodi di scambio, la loro accessibilità e dotazione funzionale in favore della mobilità sostenibile. la nomina dei Commissari Straordinari e l’istituzione degli Uffici dei Commissari, a supporto delle attività dei Commissari stessi e del Comitato Direttivo di ogni ZES; il finanziamento delle infrastrutture c.d. “ultimo miglio” all’interno delle aree ZES, con l’adeguamento e il potenziamento degli assi viari e ferroviari di connessione con le aree industriali, i porti, gli interporti e retroporti, per il necessario sviluppo del traffico merci; l’elaborazione di “Protocolli energetici” per ridurre il costo dell’energia per le imprese operanti nelle ZES; 4) lo sviluppo di sinergie con l’Agenzia delle Entrate, per la migliore applicazione degli incentivi fiscali (in particolare al settore della logistica) e il coordinamento delle diverse misure di intervento fiscale a livello locale e nazionale; 5) l’indicazione alle Autorità di Sistema Portuali che rientrano nelle ZES di istituire le Zone Franche Doganali (ZFD), come ulteriore strumento di attrattività delle aree; l’istituzione dei presidi di legalità nelle aree ZES già previsti a livello normativo e regolamentare, anche attraverso specifiche dotazioni tecnologiche.

Intanto, a fronte di tanti regali del governo, la Regione Puglia ha chiesto più di due mesi fa al governo di ottenere la nomina dei componenti di nomina governativa (2 componenti) nel Comitato di indirizzo della Zes interregionale adriatica (Puglia-Molise) che per legge ha il compito di gestire li nuovi investimenti e di preparare il piano di marketing per attrarre investitori nelle aree recintate, ma non ha ancora ottenuto risposta. Alla faccia degli interventi urgenti.