Piantedosi "diserta" la presentazione del libro di Bisignani-Madron

Piantedosi diserta la presentazione del libro "I potenti al tempo di Giorgia" di Bisignani-Madron LEGGI ANCHE/ Piantedosi "Sicurezza del Mediterraneo tema di importanza globale"

C'era grande attesa per venerdì 21 luglio ad Avellino, dove, al circolo della stampa in Corso Vittorio Emanuele, si sarebbe dovuto presentare il libro di Luigi Bisignani e Paolo Madron "I potenti al tempo di Giorgia".

Ospite di eccellenza sarebbe dovuto essere il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Presente anche l'onorevole Gianfranco Rotondi, l'ultimo democristiano in Parlamento. Peccato che la presentazione sia saltata perché il Ministro dell'Interno ha scelto di tirarsi indietro all'ultimo. Il motivo? Le continue polemiche interne sull'opportnità di presenziare al racconto di un libro che spara a palle incatenate sulla premier e sul suo governo.

Un appuntamento molto atteso per capire che cosa sta accadendo nei palazzi del potere romano in questa estate caldissima, non solo per le temperature elevate. Che però non ci sarà. Furibondo il giornalista Paolo Madron, che su Facebook si è lasciato andare a un commento laconico: "È un regime".



Le parole di Gianfranco Rotondi



"La presentazione del libro ‘i potenti al tempo di Giorgia’, programmata ad Avellino venerdì 21 luglio alle 1830, con la partecipazione del ministro Matteo Piantedosi,é annullata e rinviata a settembre. Anche l’overbooking può essere un problema : avevamo prenotato una sala di moderata capienza, immaginando che la presentazione di un libro a luglio non fosse un evento di massa. Abbiamo ricevuto adesioni in numero dieci volte superiore al numero di posti disponibili presso il circolo della stampa di Avellino. E dunque abbiamo deciso di rinviare a settembre l’evento: stessi relatori, stesso moderatore,con la presenza degli autori, in una location più capiente. Ci scusiamo con gli amici per l’inconveniente, l’appuntamento è solo rinviato".

Il post su Facebook in cui Paolo Madron annuncia la cancellazione della presentazione del libro "I potenti al tempo di Giorgia"