Piantedosi: "In Italia 28 mila obiettivi sensibili. Attenzione elevatissima"

Sicurezza: Piantedosi, 28 mila obiettivi sensibili in Italia

"Sono 28mila gli obiettivi sensibili in italia". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, rispondendo durante il question time, a interrogazioni sulle iniziative volte a contrastare il rischio di attentati e infiltrazioni terroristiche di matrice islamica.

"La situazione determinata dal difficile contesto internazionale - ha aggiunto il ministro Piantedosi - è tale da richiedere un elevatissimo livello di attenzione, in quanto la minaccia terroristica si presenta spesso in maniera impalpabile, fluida, non sempre definibile". "Ho pertanto immediatamente disposto - ha annunciato - un rafforzamento di tutti i dispositivi di osservazione e controllo riferiti agli obiettivi sensibili presenti sul territorio nazionale". "Nella seduta per l'ordine e la sicurezza pubblica del 10 ottobre scorso, sono state approfondite le possibili minacce e gli strumenti di prevenzione e contrasto". E in ulteriori riunioni è stata fatta una ricognizione di tutti gli obiettivi sensibili in Italia".

Migranti: Piantedosi, 'protocollo Albania non contrasta con nostra vicinanza a forze ordine'

''Essere vicino alle forze di polizia non può in alcun modo essere posto in alternativa o addirittura in contrapposizione con il protocollo con l'Albania, che ha l'obiettivo di sostenere il nostro sistema di gestione dei flussi migratori con la realizzazione di strutture dedicate all'accertamento dei requisiti per l'ingresso sul territorio nazionale e in caso negativo alle conseguenti procedure di rimpatrio. Obiettivo in linea con l'esigenza del rafforzamento del sistema di sicurezza sul territorio nazionale legate al controllo dei flussi migratori e la stessa unione europea guarda a tale progetto con interesse''.

''Sin dal suo insediamento il governo ha dedicato la massima attenzione alle forze di polizia'' ha precisato Piantedosi sottolineando che ''stiamo attuando un'inversione di tendenza storica rispetto ai tagli del passato''.