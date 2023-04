Pnrr, Fitto: "Su terza rata confronto con Ue, soluzione a breve"

"Per giugno alcuni obiettivi da rimodulare"

Raffaele Fitto, ministro per gli Affari Europei, ha riferito in Parlamento sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Appuntamento atteso da settimane.

Fitto: "In cabina di regia confronto costante, focus su RePowerEu"

Il governo intende utilizzare "la cabina di regia come luogo di confronto costante". Lo ha detto il ministro per il Pnrr, Raffaele Fitto, nell'informativa in Senato sullo stato di attuazione del piano, riferendo che su RePowerEu, c'è stato l'incontro in cabina di regia con regioni e province.

A questo si è aggiunto l'incontro della presidente del consiglio Meloni, "con i ministri interessati e gli amministratori delle principali aziende di stato, Eni, Enel, Snam e Terna per poter avere con loro un confronto e delle proposte concrete su tutti gli obiettivi da raggiungere all'interno del Repower" e gli incontri settoriali con le categorie, sempre all'interno della cabina di regia. In modo da "portare avanti un confronto costante sul più grande piano di investimenti dal dopoguerra a oggi. E' necessario mettere in campo un confronto doveroso con tutti quei soggetti che possono dare un contributo in questa direzione".