Hugo Maradona, Pippo Franco, Bugno e Feltri: quanti vip verso le comunali!

Verso le elezioni amministrative del 3-4 ottobre, i partiti si rivolgono ai volti noti, con un occhio particolare alle stelle delle sport e dello spettacolo

Il caso più eclatante è a Napoli, con una sorta di “derby” tra Maradona: Hugo Maradona, fratello del mitico Diego, è in lista con il centrodestra, a sostegno di Catello Maresca. Non sarà candidato Diego Armando Maradona Junior (del quale si era invece ipotizzato un coinvolgimento nel centrosinistra), comunque deciso a dare battaglia: ha diffidato la lista dello zio dall’”utilizzare in qualsiasi modo l'immagine" del padre naturale, recentemente comparso.

A Roma Virginia Raggi schiera sei liste a suo supporto: quella del M5s capeggiata dal capogruppo uscente Giuliano Pacetti, piu' altre cinque civiche. Qui compaiono sia l'ex miss Italia Nadia Bengala, sia l'ex ministro dei Trasporti Alessandro Bianchi. Al vertice della lista Pd per Roberto Gualtieri c'e' la presidente del municipio I Sabrina Alfonsi (sfumata l'ipotesi dell'ex ministra Beatrice Lorenzin che, invece, presiedera' il comitato elettorale), mentre il numero 2 è Ubaldo Righetti, campione d'Italia con la Roma di Liedholm nel 1982/1983. Un altro ex giallorosso, Antonio Di Carlo, sarà invece al fianco di Enrico Michetti, candidato del centrodestra, con cui si candida Pippo Franco, che ambisce all’assessorato alla cultura. Tra i partiti che lo appoggiano, la lista azzurra sarà guidata dalla deputata Maria Spena. Capolista di Carlo Calenda è invece Annalisa Scarnera, imprenditrice e attivista per i diritti Lgbt.

A Milano con Beppe Sala ci sono anche Gianni Bugno, ex campione di ciclismo, e Monica Romano, donna transgender impegnata da tempo sui temi della "gender variance". Lo sfidante Luca Bernando avrà al suo fianco il giornalista Vittorio Feltri (capolista di FDI) e la presidente di Federfarma Lombardia Annarosa Racca (capolista della Lega).

A Bologna, per sostenere Matteo Lepore, il Pd schiera come capolista la capolista Rita Monticelli, insegnante di Patrick Zaki, oltre all leader delle Sardine Mattia Santori.