Meloni leader incontrastata anche nel 2025. Schlein flop, lontanissima e pure in calo. Il sondaggio

Il tema principale del nuovo anno sarà ancora l'economia



Non ci sono rivale. Anche nel 2025 Giorgia Meloni sarà il personaggio politico dell'anno secondo il 45,8% degli italiani. E' quanto emerge dal sondaggio di Capodanno realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale dell'istituto demoscopico Lab21.01. La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein non solo è lontanissima con il 13,7% ma perde più di cinque punti percentuali rispetto al sondaggio di Natale sul bilancio del 2024.



In terza posizione, stabile, Antonio Tajani, leggermente davanti all'altro vicepremier Matteo Salvini. Quarto e in calo sotto l'8% il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. Tra gli altri, bene Cateno De Luca e Nicola Fratoianni. Matteo Renzi batte Carlo Calenda anche nel 2025.



Il tema principale del nuovo anno sarà ancora l'economia, seguita dalle politiche internazionali. In terza posizione tra le priorità degli italiani per il 2025 la questione della sanità.