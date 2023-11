Tagli alla sanità, Italia ko: politici come Fonzie non riconoscono gli errori

Sanità e politici come Fonzie. Il commento

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gent.mo direttore Perrino,

In un comunicato stampa riportato da Quotidiano Sanità la Sig.ra Sandra Zampa attacca il Ministro Schillaci e, dall'alto della Sua esperienza in materia sanitaria (è laureata in scienze politiche!!!) afferma: "Schillac i ammette disastro su pensioni in sanità? Ben arrivato tra noi”.

Sono veramente stanca di queste decine di inconcludenti comunicati stampa, dello stesso tenore, da parte di innumerevoli politici di ogni schieramento... ma, dov'era la Sig.ra Zampa in questi 20 anni, in cui tutti e dico TUTTI i Governi (di Dx, di SX, di centro, dei tecnici, dei migliori, di sopra e di sotto!!) affossavano il Sistema Sanitario Nazionale.

VOI BUROCRATI/ Politici (non IO,ma VOI!!), avete sempre pensato che la Sanità fosse un costo da tagliare e non un investimento sono veramente stanca dei vostri sterili proclami a favore di telecamere, dei vostri inutili comunicati stampa e delle vostre assurde pseudo-lotte fra partituncoli che determinano solo una irritante "cacofonia". Mai che abbia visto un politico fare autocritica, mai sentito un "Mea culpa", mai sentito pronunciare la frasetta: "Ho sbagliato".

Avete presente Fonzie, il famoso co-protagonista dell'indimenticabile serie televisiva «Happy Days»che non riusciva a pronunciare le parole «Scusa» o «Ho sbagliato» e quando ci provava si contorceva in uno spasmo corporeo? VOI, POLITICI/BUROCRATI siete l'equivalente di Fonzie, avete questo grandissimo difetto, non riconoscete i vostri errori, pertanto non siete in grado di correggervi e non accetto illusorie soluzioni o reprimende da soggetti che la Medicina non l'hanno mai praticata SUL CAMPO, ma solo teorizzata nei numerosi, polverosi U.C.A.S. (Uffici Complicazioni Affari Semplici) MINISTERIALI!! Dum Romae consulitur Saguntum expugnatur!".