Polonia, Fitto-Fidanza (FdI): "Con Duda vince l'Europa dei valori"

"Congratulazioni e buon lavoro al presidente Duda, riconfermato alla presidenza della Repubblica dopo un ballottaggio tiratissimo. Non è bastata l'ennesima ammucchiata di centrosinistra (con dentro tutti dai popolari ai comunisti) né la costante pressione contro il governo di Varsavia reo di non assoggettarsi a Bruxelles, per abbattere i nostri amici e alleati del Pis (Diritto e Giustizia) con cui abbiamo l'onore di condividere la guida del gruppo dei Conservatori europei". È quanto dichiarano in una nota il copresidente del gruppo Eex (Conservatori e riformisti europei), Raffaele Fitto, e il Ccapodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Carlo FIDANZA. "Con la riconferma di Andrzej Duda vince l'Europa dei valori, quella che difende la famiglia e l'identità cristiana, che regolamenta l'immigrazione e garantisce sviluppo economico", concludono da Fdi.