Lega, Salvini: "Un onore se Mattarella mi indicherà premier". Di' la tua

Pontida record. La Lega torna sullo storico prato in provincia di Bergamo dopo due anni di pandemia e a una settimana dalle elezioni del 25 settembre. Pienone con 100mila presenze.



Salvini: niente scherzi, governeremo per 5 anni. Promesso - "All'estero un'Italia con un governo serio, stabile, coerente, sarà molto più rispettata di un'Italia rappresentata da 38 cose diverse. Io Giorgia e Silvio la vediamo uguale su tutto? La vediamo uguale sul 99% delle cose, e insieme governeremo per 5 anni: niente scherzi, niente cambi di casacca, promesso. Quello che è scritto nel programma è sacro". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini dal palco di Pontida.



Salvini: non mi interessa governare per governare - "A me non interessa governare per governare, me l'ha insegnato Umberto Bossi. Vincere le elezioni non è un fine ma un mezzo". Lo ha detto Matteo Salvini dal palco di Pontida.



Salvini: sbagliato tornare a dividere il Paese sull'aborto - "Letta ha detto che Pontida è una provincia dell'Ungheria... Hanno 'sta passione per la geografia, un giorno la Russia, e poi la Polonia, l'Ungheria... Orbàn qualcuna la fa giusta e qualcuna la fa sbagliata, ad esempio sul diritto alla vita: tornare a dividere il Paese su temi come l'aborto non è utile nel 2022. Va data una alternativa ma l'ultima parola spetta solo e sempre alla donna, nessuno le può togliere l'ultima parola sulla sua vita e sulla vita che nasce". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, dal palco del raduno di Pontida.



Salvini: in Ue asse Mediterraneo, basta accompagnare Parigi-Berlino - "Voglio che l'Italia sia protagonista in Europa, non accompagnatrice di Parigi e Berlino. Voglio portare l'asse più a Sud, con una grande alleanza dei popoli del Mediterraneo perchè torni fonte di ricchezza come è sempre stato. E se le frontiere non le protegge l'Europa le proteggono i popoli del Mediterraneo". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, dal palco del raduno di Pontida.



Salvini: su bollette non ci stiamo accorgendo che c'è la Ue - Sulla crisi energetica l'Unione europea "se c'è batta un colpo. Non ci stiamo accorgendo dell'Unione europea...". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, dal palco del raduno di Pontida.



Salvini: impegno ad azzerare il canone Rai - "Zero canone Rai. Dall'anno prossimo mi impegno che la tv pubblica campi di pubblicità e ascolti". È la promessa che Matteo Salvni fa dal palco di Pontida: "I radical chic potranno dire cosa sono 90 euro... io penso che si possa azzerare il canone Rai per aiutare qualche italiano a mangiare due volte in più". Mentre la Rai "può tirare un po' la cinghia e tagliare un po' di sprechi".



Salvini: un onore se Mattarella mi indicherà premier - "Sarebbe un onore essere scelto da voi e indicato da Mattarella come presidente del Consiglio". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, dal palco del raduno di Pontida.



Salvini: con Trump al posto di Biden molte cose sarebbero diverse - "Spero che gli americani diano una sonora lezione ai comunisti a stelle e strisce. SOno convinto che se al posto di Biden ci fosse stato Trump molte cose sarebbero andate in maniera diversa". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, dal palco del raduno di Pontida.



Pontida, Salvini: qui grazie a Bossi, sempre onore a lui - "Chi non ha memoria non ha futuro, chi non ricorda le sue radici è effimero. C'è un uomo che non è qui perchè sta festeggiando il suo compleanno che sarà domani: sempre grazie e onore a Umberto Bossi. Siamo qui grazie a te, siamo qui per te e andremo molto lontano sul tuo esempio". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini dal palco di Salvini.



Pontida, Salvini: emozione incredibile, nessun processo ci fermerà - "È un'emozione incredibile, ne ho viste tante di giornate. Ma dopo 3 anni di Covid, di crisi economica, di preoccupazione per i mutui e le bollette, e tutto quello che accade nel mondo, vedere decine di migliaia di persone mi riempie il cuore e non c'è processo che mi possa o ci possa fermare". Lo ha detto il segretario della Matteo Salvini, iniziando il suo intervento a Pontida.



Salvini: autonomia toglierà maschera ai De Luca e agli Emiliano - "L'Autonomia toglierà la maschera ai De Luca e agli Emiliano che dicono che è sempre colpa degli altri". Lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini, dal palco del raduno di Pontida. "C'è la bandiera del Leone veneto affianco alla Calabria, non c'è una Regione contro l'altra, ma un'Italia unita nel nome del lavoro e della bellezza", ha aggiunto.

