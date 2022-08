Presidenzialismo, duello Letta-Meloni: "Errore drammatico su Mattarella"

Presidenzialismo, fuoco e fiamme tra Letta-Meloni

Mentre cresce l'attesa per il voto del 25 settembre, non s'arrestano i "duelli" verbali tra il segretario del Partito Democratico Enrico Letta e la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni: al centro dei botta e risposta a distanza la protesta montata nella giornata di ieri dopo le parole di Silvio Berlusconi circa il presidenzialismo e il possibile ritiro dalla scena politica del capo dello Stato Sergio Mattarella ( recupera qui l'articolo ). Intanto, sullo sfondo, in casa M5s si attendono le Parlamentarie, che dovranno stabilire i candidati del partito guidato da Giuseppe Conte.

Elezioni, Letta: "O si sta dalla parte della difesa della nostra Costituzione o dello stravolgimento"

"La nostra direzione oggi discute sulla bozza programmatica" del Pd per le prossime elezioni, "è evidente, lo era sin dall'inizio ma è ancor piu' evidente dopo i fatti di ieri (le parole di Silvio Berlusconi sul presidenzialismo, ndr), che siamo di fronte a una scelta storica: o si sta dalla parte della difesa della nostra Costituzione o si sta dalla parte dello stravolgimento della nostra Costituzione. Vi chiedo un momento di tributo per il massimo garante delle nostre istituzioni, Sergio Mattarella". "Ancora di più dopo le parole di ieri Berlusconi sul Quirinale e il presidente Mattarella è di tutta evidenza che le elezioni del 25 settembre hanno un valore storico. O si sta con noi da questa parte o si sta con la destra dall'altra. L'Italia non tornerà al passato", ha rimarcato Enrico Letta, aprendo la direzione del Pd.

Elezioni, la risposta di Meloni: "Gli italiani hanno il diritto di eleggere il Capo dello Stato"

In un post su Facebook la leader di Fdi risponde così a Letta: "Negli ultimi 20 anni, in Italia, ci sono stati 11 Presidenti del Consiglio: un'instabilità che penalizza gli italiani e il nostro rapporto con gli altri Stati. Per la sinistra, però, il presidenzialismo è un problema, per alcuni addirittura un pericolo per la democrazia. Non ci stupiamo, visto che negli ultimi anni si sono sempre ritrovati sugli scranni del Governo, anche senza legittimazione popolare. Fratelli d'Italia ritiene che gli italiani debbano avere il diritto di eleggere direttamente il Capo dello Stato e di scegliere da chi farsi governare, per porre fine ai giochi di Palazzo e per tornare protagonisti in Europa e nel mondo".

Elezioni, la direzione del PD approva il programma all'unanimità

Sostenibilità, giustizia sociale e diritti: la direzione del Pd ha approvato il programma "Insieme per un'Italia democratica e progressista" all'unanimità.

Elezioni, Brunetta: "Non mi ricandido"

"Rimango a disposizione del mio Paese, con le mie idee e con il mio lavoro. Mi occuperò di più di Venezia, la mia città, e della mia famiglia: i grandi amori della mia vita". E' quanto fa sapere il ministro per la Pa Renato Brunetta nell'annunciare che non scenderà nell'agone politico alle prossime elezioni dopo la sua uscita da Forza Italia. "Auguri a tutte le forze in campo in questa competizione democratica. Non esprimo giudizi. Nessuna partigianeria, soltanto qualche auspicio. Che la politica possa tornare ad essere la nobile passione dei 'liberi e forti'. Che la campagna elettorale si giochi sul confronto di visioni e di valori, su programmi verificabili e, soprattutto, sostenibili dal punto di vista economico e finanziario. Che il 25 settembre possa trionfare un unico vincitore: il bene del nostro Paese".