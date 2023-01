Primarie Pd: Lino Guanciale, da Alessandra Mastronardi a Elly Schlein

Congresso Pd: Guanciale coordina la mozione-Schlein in Abruzzo

"Un grande attore, un intellettuale impegnato che ricorda sempre le parole di Gian Maria Volonté: 'Quello che si fa in palcoscenico è sempre un atto politico'. Grazie di cuore a Lino Guanciale per aver accettato di essere il portavoce del comitato nella sua regione, l’Abruzzo, a supporto della mia candidatura a segretaria del Pd". Così Elly Schlein ringrazia il popolare attore per la sua "discesa in campo" in questa fase congressuale dei Dem, così delicata.

Protagonista di tanti film e fiction di successo, da L'Allieva, con Alessandra Mastronardi, a La Porta Rossa fino a Che Dio ci aiuti, Lino Guanciale non è una new-entry in politica. Da sempre impegnato attivamente, ha anche ricoperto incarichi culturali con il Pd nel suo Abruzzo.