Puglia: anche Bray, dopo Lopalco, lascia la Giunta Emiliano

Secondo avvicendamento nella Giunta pugliese: dopo Pier Luigi Lopalco, anche Massimo Bray lascia Michele Emiliano

A pochi giorni di distanza dall'epidemiologo Pier Luigi Lopalco che ha lasciato la delega alla sanità per via di divergenze con il Governatore, dice addio alla Giunta pugliese anche Massimo Bray, che ricopriva il ruolo di assessore alla Cultura e al Turismo.

Sarà lo stesso Emiliano a svolgere i compiti in precedenza affidati all’ex ministro del Governo Letta, nonché d.g. dell’Enciclopedia Treccani, che ha spiegato di avere “difficoltà personali” e doversi adeguare alle “indicazioni ricevuti dai medici”.

“Sono così pervenuto al convincimento di non essere, in questa fase della vita, nelle condizioni di adempiere alle funzioni che mi sono state assegnate. Credo sia la prima volta che faccio una scelta pensando alla mia persona, ma credo di doverla fare soprattutto per le persone che mi stanno accanto e che vorrei poter vedere a lungo. Voglio cogliere questa occasione per ringraziare tutte le donne e gli uomini che ho avuto la fortuna di incontrare”, ha aggiunto Bray.