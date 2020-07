Puglia, i 5 Stelle gelano Emiliano: "Politica non è offerta di poltrone"

"Chiedetemi come miglioreremo le condizioni di vita dei pugliesi e ridurremo la fuga di cervelli, come ridaremo visione a Foggia, centralità a Brindisi, futuro a Taranto, innovazione a Bari, sanità efficiente nella Bat, legalità a Lecce. La politica per me è questo, non l’offerta di poltrone e candidature che in Puglia in questi anni si sono scambiati sinistra e destra". Con queste parole Antonella Laricchia, candidata del Movimento 5 Stelle alla presidenza della Regione Puglia, interpellata da Affaritaliani.it, risponde alle dichiarazioni del Governatore uscente Michele Emiliano, che, sempre ad Affaritaliani.it, non ha escluso un ticket con la candidata pentastellata per le elezioni regionali del 20-21 settembre (clicca qui per leggere l'articolo).