Quirinale, da Pd e M5S nuovo no a Berlusconi Presidente

Quirinale, il leader pentastellato: "Ex Cav opzione improponibile"



"Ripeto quello che ho sempre detto. Il candidato deve essere unitario e non divisivo. Non deve essere un capo politico ma una figura istituzionale". Lo ha detto Enrico Letta a chi gli chiedeva un commento al vertice del centrodestra da cui e' stato indicato il nome di Silvio Berlusconi.

Quirinale: Letta, serve personalita' di alto profilo - "Serve una personalita' di alto profilo. Il nome del presidente o della presidente deve essere condiviso da tutti e serve una personalita' di alto profilo. Il nome del presidente o della presidente deve essere condiviso da tutti". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta alla intitolazione del circolo Pd del Quartiere Trionfale a David Sassoli.

Conte: Berlusconi opzione improponibile per il Quirinale - "Silvio Berlusconi alla Presidenza della Repubblica è per noi un'opzione irricevibile e improponibile. Il centrodestra non blocchi l'Italia. Qui fuori c'è un Paese che soffre e attende risposte, non possiamo giocare sulle spalle di famiglie e imprese". Lo scrive su Twitter il leader M5s Giuseppe Conte.