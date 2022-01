Quirinale, siluro di Bossi a Salvini: "Se non si pensa le cose vanno male"

"Berlusconi non bisogna mai esporsi in prima persona"



"L'elezione del presidente della Repubblica e' particolarmente difficoltosa. Siamo tornati al vecchio pandemonio parlamentare chi doveva pensare non ha pensato prima alle soluzioni. Queste cose funzionano o non funzionano a seconda dei dirigenti che hai. Se i dirigenti che non pensano le cose vanno alla lunga. Possono andare male". Lo dice ai microfoni del Tg2 Umberto Bossi.



Sui suggerimenti dati dal "senatur" a Berlusconi Bossi ha risposto: "Che non bisogna mai esporsi in prima persona. Se fosse stato eletto Berlusconi come presidente della Repubblica avrebbe fatto tutte quelle riforme che non si son mai riuscite a fare. Innanzitutto la riforma della magistratura".



LEGGI ANCHE



Quirinale, tensioni nel centrodestra: Meloni irritata sull'astensione



Quirinale, Boldrini: Salvini ha fatto giochini, ma non ci stiamo



Quirinale, Romani (FI): il gioco è ora tra Casini e Draghi