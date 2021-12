Quirinale, Conte vuole una donna: “La vedrei bene, ho in testa un profilo"

Giuseppe Conte vedrebbe bene una donna al Quirinale. "Renzi e Calenda? Uno nel Centrodestra, l'altro conosciuto solo a Roma"

"Vedrei bene una donna al Quirinale, senz'altro", con queste parole il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha risposto ad una domanda durante “L'aria che tira” su La7 e parlando di un nome in particolare per il Colle, Conte ha assicurato di avere “in testa un profilo”, una personalità “di cui poter essere tutti orgogliosi". Ma di chi si tratta? Sono diversi i nomi di donne che finora hanno riempito le pagine dei giornali: da Liliana Segre ad Anna Finocchiaro, da Rosy Bindi a Emma Bonino, fino all’attuale guardasigilli Marta Cartabia. Tutte ipotesi sulle quale i vari segretari e presidenti di partito non hanno espresso né appoggi, né dinieghi.

Tornando sul caso di ieri Conte non manca poi di rispondere al leader di Azione Carlo Calenda e al leader di Italia Viva Matteo Renzi, oppositori di una sua eventuale candidatura alle suppletive di Roma che l'ex premier ha escluso. Quello di costruire un campo largo del centrosinistra "è un problema politico serio e rimane: Renzi ha fatto un percorso e chiaramente si è spostato nel centrodestra, Calenda è in cerca di una collocazione ma è difficile pensare a un campo largo: più si estende più raccoglie indirizzi politici che esprimono personalismi e la proposta di governo non è credibile".

L’ex premier su Calenda, ha aggiunto, che “ha una forza politica concentrata su Roma. Sul territorio nazionale che io ho girato in lungo e largo non l'ho mai sentito nominare”. Il leader pentastellato non accantona la possibilità di entrare in Parlamento, ma anzi, rilancia e assicura che “un leader che sta realizzando questo progetto ha l'ambizione di presentarsi alle elezioni politiche con un programma complesso. Vorrei entrare in Parlamento dalla porta principale".