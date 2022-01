Quirinale, Draghi primo, Berlusconi secondo. Poi... Il sondaggio: tabelle

Sondaggio: quasi 7 italiani su 10 vogliono le elezioni nel 2023 e non nel 2022

Il 29,3% degli italiani vuole il premier Mario Draghi presidente della Repubblica. E' il principale risultato del sondaggio sul Quirinale realizzato per Affaritaliani.it da Roberto Baldassari, direttore generale di Lab210. Al secondo posto si piazza Silvio Berlusconi con il 16,8% delle preferenze. Lontana, in terza posizione, Liliana Segre con il 7,2%.



Quarta la ministra della Giustizia Marta Cartabia con il 6,9%. Emma Bonino al quinto posto con il 6,2%, seguono la presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati (5,8%), Romano Prodi (4,9%), Gianni Letta (4,8%), Walter Veltroni (4,6%), Paola Severino (4,1%), Pierferdinando Casini (3,8%), Giuliano Amato (3,1%) e il ministro Dario Franceschini ultimo con il 2,5%.



Quasi sette italiani su dieci, precisamente il 68,2%, preferirebbe votare per le elezioni politiche nel 2023, alla scadenza naturale della legislatura. Solo il 31,8% chiede di anticipare le urne al 2022.



Per quanto riguarda i partiti, il Pd si conferma la prima forza politica con il 21,1% (+0,4% rispetto all'ultima rilevazione). Al secondo posto la Lega di Matteo Salvini con il 19,4% (-0,4%). Solo in terza posizione Fratelli d'Italia con il 18,6% (+0,3%). Il Movimento 5 Stelle vale il 15,3% in calo dello 0,6%. Forza Italia si attesta al 7,4% (+0,3%).