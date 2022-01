"Draghi al Quirinale? Mai, nonostante Palazzo Chigi stia facendo di tutto"

"Matteo Salvini è il vero artefice di questa partita del Quirinale"



"Tutti continuano a insistere sul nome di Mario Draghi presidente della Repubblica. Ipotesi che viene fortemente sponsorizzata anche da Palazzo Chigi (come si vede in modo molto chiaro in questo video di byoblu) con il tentativo di utilizzare tutti i mezzi di comunicazione per sponsorizzare la candidatura del premier. Ma questa operazione sta per fallire". Lo rivela Paolo Becchi, ex ideologo del Movimento 5 Stelle, intervistato da Affaritaliani.it. "Tra poche ore il Centrodestra ufficializzerà che non accetta la candidatura di Draghi al Quirinale. E il presidente del Consiglio non potrà essere eletto solo con i voti di Pd e M5S".



"Matteo Salvini è il vero artefice di questa partita del Quirinale, non ha sbagliato una mossa. Lui sta giocando la partita e sta dando le carte dopo aver bruciato tutti i nomi che ha fatto la sinistra. Il segretario della Lega sta dimostrando una grande abilità e mi sorprende chi, come il direttore di Repubblica, afferma di non capire la sua strategia. Con una mossa degna degli scacchi, e grazie anche a Silvio Berlusconi che ha avuto un grande merito, il Centrodestra ha ritirato la candidatura del leader di Forza Italia dicendo allo stesso tempo no a Draghi al Quirinale. E oggi ribadirà ufficialmente questa posizione. Il premier poi può anche andare avanti per essere umiliato in Parlamento, ma lui presidente della Repubblica non lo diventerà mai", scandisce Becchi. "La partita per il nome del Capo dello Stato continuerà attorno alla rosa che Salvini farà a nome del Centrodestra".



LEGGI ANCHE:



Quirinale, Serracchiani: da centrodestra no forte su Draghi



Quirinale, chi si occupa di debito e corruzione? Alla Camera un grande circo



Quirinale, Conte fa a Salvini un nome di cdx. Frattini "filo russo", furia Pd