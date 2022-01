Quirinale, la Casellati messa a nudo...

Quirinale, l'importanza del pelo nell'uovo nei candidati del Cdx

Salvini: Eccoti un'altra cinquina di nomi, tutti di altissimo profilo, veri garanti della Costituzione e arbitri superiori alle parti... . Speriamo che sia la volta buona, altrimenti... Santo subito, altro che solo il Nobel per la pazienza!

Letta: Pur di trovare la quadra, per una Presidenza condivisa, di alto profilo, non irricevibile come le precedenti, per venirvi incontro con tutta la buona volontà e responsabilità possibile, ci riuniremo per esaminare uno per uno i nuovi nomi proposti. Persone che, tra l'altro, già conosciamo benissimo.

Conclusione finale, letta da Letta: "Per non fermarci alle apparenze, alle immagini stereotipate che i superficiali hanno di noi, siamo andati il più possibile in profondità. Abbiamo fatto delle vere radiografie a ciascuno dei nomi proposti. Abbiamo letteralmente spogliato, con tutto il rispetto, ogni candidato. Essendo in prevalenza uomini, con particolare attenzione... per la Casellati. L'abbiamo messa davvero, completamente a nudo. Ma... non ci piacevano, in particolare a Conte e a me, ... i capelli."

Pierfy: "Quasi quasi lei... da sempre favorevole ai casini, cioè alla loro riutilizzazione".