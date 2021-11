Quirinale, la ministra Cartabia scende in campo

Quirinale, Cartabia in campo. I 5 Stelle la voteranno?

"Lavoro nel presente, per dare il massimo per portare avanti il progetto di riforme molto importante e ambizioso". Con queste parole la ministra della Giustizia Marta Cartabia, ha risposto a una domanda riguardo la sua possibile candidatura al Quirinale. Subito in Parlamento, così come molti osservatori, hanno letto questa frase della Guardasigilli come una disponibilità a ricoprire il ruolo di presidente della Repubblica.

Cartabia sempre l'unico nome, a parte quello di Pieferdinando Casini e Giuliano Amato, in grado di tenere unita la maggioranza che sostiene il governo, oltre ovviamente a quelli di Mario Draghi (che non sembra affatto interessato) e di Sergio Mattarella (che ha escluso più volte il bis). Resta da capire quanto i parlamentari del Movimento 5 Stelle abbiano digerito la cancellazione della riforma della Giustizia dell'ex ministro Alfonso Bonafede, figlia proprio del primo importante provvedimento della ministra Cartabia.



