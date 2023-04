Rai, Fuortes non risponde a Urso: la rivelazione in commissiona vigilanza

Rai, il ministro Urso in commissione. M5s: "Nessuna risposta"

L'Ad della Rai Fuortes non risponde al ministro del Made in Italy Adolfo Urso. A rivelarlo in commissione di vigilanza Rai è proprio l'esponente di Fratelli d'Italia durante un’audizione.

"Il ministro Urso non ha risposto su praticamente nulla, né sulla governance né sui ritardi del piano industriale, né sulle garanzie di investimento sui centri di produzione e sulle sedi regionali. Anche sul canone – dentro o fuori la bolletta? - zero risposte", scrivono in una nota gli esponenti del Movimento 5 Stelle.

"Nessuna chiarezza - si legge ancora - neppure sugli indirizzi per ciò che attiene le risorse future da destinare al servizio pubblico né sul suo indebitamento. In tutto questo lo stesso Urso ha rivelato che lo stallo sul contratto di servizio sarebbe dovuto anche al fatto che il presidente Fuortes non gli risponderebbe. Se così fosse sarebbe grave sia per l'azienda ma anche per lo stesso governo, evidentemente incapace di pretendere delle risposte dovute e di procedere speditamente su quello che è un documento fondamentale per il servizio pubblico. Al netto del balletto sui nomi si apra un dibattito serio sul futuro del servizio pubblico, su che modello è oggi più funzionale a cittadini e utenti, sulle tante problematiche ancora inevase e soprattutto su come liberare la Rai dai partiti, ma anche su come liberare i partiti dal pensiero ossessivo e dalle logiche di spartizione del servizio pubblico".