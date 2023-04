Rdc, Lollobrigida contro i fannulloni: "Lavorate nei campi, non sul divano"

Lollobrigida al Vinitaly: "Non andare a lavorare e stare sul diveno è un modello di poca civiltà"

"Nelle campagne c'è bisogno di manodopera e i giovani italiani devono sapere che non è svilente andare a lavorare in agricoltura. Anzi, quello che non è un modello di civiltà è non andare a lavorare, stare sul divano e gravare sulle spalle altrui col reddito di cittadinanza".

Così il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida, parlando al Vinitaly di Verona sul tema flussi, per le quote di stagionali richiesti per le campagne di raccolta. "Sui flussi, ha aggiunto, c'è la volontà di organizzarli seriamente, contrastando l'immigrazione illegale, e facendo formazione nei Paesi di provenienza dei migranti".

Siccità, Lollobrigida: "Prossima settimana il decreto arriverà in Cdm"

Spazio poi anche al tema siccità. "L'Italia è in ritardo rispetto all'epifenomeno che abbiamo quest'anno ma che da vent'anni colpisce con eventi ciclici quinquennali la nostra nazione e ci stiamo lavorando. La settimana prossima, ritengo che riusciremo ad approvare in Cdm un decreto che interviene sul breve periodo e che comincia a mettere in punti fermi per avere una strategia di medio e lungo periodo che risolva questo problema, quello che è mancato nel nostro Pese per governi che non sapevano quanto duravano". "Noi sappiamo che dureremo cinque anni ma pensiamo come se non dovessimo finire mai perché è legittimo che un governo politico abbia una visione del futuro, perché dobbiamo seminare oggi la nuova Italia per avere un grande raccolto in termini positivi in futuro", ha concluso Lollobrigida.