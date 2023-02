La vignetta sui 5 Stelle di Paramahansa Yogananda

Pessimo risultato per i 5 Stelle alle elezioni regionali di Lazio e Lombardia. Tra i pentastellati c’è preoccupazione per il futuro. Su affaritaliani.it la vignetta di Paramahansa Yogananda. “Aho’ questi col Reddito c’hanno sgamato, bisogna che se enventamo qualcosa d’altro se no annamo pe’ stracci”.