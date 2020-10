Recovery, Conte: “Risorse per l’occupazione femminile”. Boldrini soddisfatta

Recovery, Conte: "Parte delle risorse per l'occupazione femminile"

"Accolgo l'impegno della risoluzione della maggioranza affinché' una parte significativa delle risorse del Recovery fund venga indirizzata al conferimento dell'obiettivo dell'occupazione femminile". Così il premier Giuseppe Conte, prendendo la parola nell'Aula della Camera, alla vigilia del Consiglio europeo Ue.

Recovery, Boldrini soddisfatta ma: "Dalle parole ai fatti"

"Esprimo soddisfazione per le parole del presidente del Consiglio Conte, il quale ha ribadito che sull'occupazione femminile sarà accolto l'impegno contenuto nella risoluzione di maggioranza approvata ieri sera", dice Laura Boldrini, dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio europeo. "Il fatto che una parte significativa di risorse europee sia destinata ad accrescere il tasso occupazionale femminile - prosegue la deputata Pd - è fondamentale per il Paese. Si va, dunque, nella direzione di quanto richiesto da tante donne che, dentro e fuori il Parlamento, si sono battute per questo risultato. Adesso questo impegno deve tradursi in progetti concreti mirati a migliorare la vita delle donne italiane". "Un Recovery Fund a dimensione di donna non solo è giusto, per sanare una ferita democratica, ma è anche un'occasione di crescita economica che non possiamo sprecare. È tempo di passare dalle parole ai fatti", conclude.