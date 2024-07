Referendum contro l'autonomia. In campo anche Emilia e Toscana

L'Emilia Romagna aveva avviato l'iter per l'autonomia. Ma l'input della segretaria del Pd Elly Schlein è chiaro: tutti uniti contro

Si muovono due regioni a guida Centrosinistra contro l'autonomia regionale. Una di queste, a chiedere il referendum abrogativo, è l'Emilia Romagna che aveva avviato l'iter per l'autonomia. Ma l'input della segretaria del Pd Elly Schlein è chiaro: tutti uniti contro l'autonomia regionale e la legge Calderoli.

La Regione Emilia-Romagna "si riserva di valutare se adire la Corte costituzionale" per quanto riguarda la legge sull'Autonomia differenziata. Lo ha detto il sottosegretario della giunta regionale, Davide Baruffi, intervenendo in Assemblea legislativa. "Stiamo esaminando i profili di criticita' che una legge procedimentale di questo genere puo' determinare", ha aggiunto.

Il Consiglio regionale della Toscana in occasione della seduta odierna si prepara a votare in aula la richiesta di referendum abrogativo sull'autonomia differenziata in parallelo a Emilia-Romagna, Puglia, Campania e Sardegna. All'ordine del giorno due proposte di deliberazione, sottoscritte nei giorni scorsi dai gruppi consiliari Pd, Italia Viva e M5s, per chiedere l'abrogazione totale o parziale. Due opzioni per aggirare il fatto che la richiesta di referendum sull'autonomia, a sua volta collegata alla legge nazionale di bilancio, potrebbe essere dichiarata inammissibile dalla Corte di Cassazione. La seduta del Consiglio regionale ha preso il via e prevede anche l'eventuale prosecuzione notturna, con i lavori che si protrarranno anche domani. La Lega e FdI hanno chiesto una sospensiva delle due pdd e il ritorno in commissione per una discussione approfondita. In caso di bocciatura la Lega ha annunciato l'intenzione di presentare 3mila tra emendamenti e odg collegati alle proposte di deliberazione. Forza Italia invece ha deciso di non partecipare alla seduta in segno di protesta nei confronti del referendum abrogativo.