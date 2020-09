Referendum, Delrio (Pd): "Il patto di governo tiene, possiamo votare Sì"

"Porterò in direzione le ragioni del Sì, poi decideremo democraticamente, come sempre". Con queste parole il capogruppo alla Camera del Partito Democratico Graziano Delrio, interpellato da Affaritaliani.it, parla della direzione nazionale del Pd in programma lunedì prossimo, 7 settembre, con in agenda la posizione del partito guidato da Nicola Zingaretti sul referendum confermativo sul taglio dei parlamentari del 20-21 settembre.



"Mi pare che ci siano tutti gli elementi per poter affermare che non si tratta di una riforma isolata - spiega il presidente dei deputati Dem -. Non è una riforma contro il Parlamento ma un progetto complessivo e ampio. Quelle correzioni costituzionali che avevamo sempre chiesto e che ci avevano sempre negato adesso ci sono. Su questo punto il patto stabilito quando è nato questo governo sta tenendo e quindi ci sono le condizioni per votare sì al referendum".



Poi alla domanda se le elezioni regionali avranno conseguenze politiche a Roma sul governo o se si tratta solo di un voto locale, Delrio risponde: "Sono un voto per eleggere i presidenti e consigli di sette Regioni".