Referendum, il Pd tentato dal no. Orfini preme: "M5S ha tradito"

Referendum, Orfini: "M5S ha violato i patti, il Pd non può votare sì"

"Noi abbiamo rispettato l'accordo con l'altra componente di maggioranza votando la legge, mentre loro non hanno mantenuto quanto pattuito. A questo punto il Pd deve tornare alla sua posizione originaria e votare No. Non possiamo sfregiare la Costituzione in nome degli argomenti populistici dei 5 Stelle e di Luigi Di Maio". Così il deputato del Pd, Matteo Orfini, intervistato dal Corriere della Sera sul referendum per il taglio dei parlamentari. Il Sì del Pd alla quarta votazione "è nato da una richiesta di Nicola Zingaretti basata su due fattori: quella era la condizione per far nascere il nuovo governo Conte; e tutti erano d'accordo a dare vita subito a una legge elettorale e a correttivi costituzionali che eliminassero gli effetti negativi di quella norma", ricorda Orfini, che evidenzia: "Un taglio secco del numero dei parlamentari, inserito in un sistema elettorale maggioritario come quello di oggi, rischia di dare pieni poteri a una maggioranza relativa. Senza contare che si creerebbe il terribile vulnus di togliere rappresentanza a interi territori". "Un anno fa abbiamo stilato un documento che assumeva le nostre richieste, ma non è successo nulla. Non ci sono tempi tecnici per fare alcunché e non possiamo mica ripetere lo stesso teatrino. Di conseguenza - ribadisce Orfini - se siamo un partito serio, non possiamo che votare No al referendum. E si decida presto, visto che finora non si è avuto il bene di convocare gli organismi dirigenti". Nel Pd, aggiunge, "vedo una grande paura adaffrontare battaglie difficili, su tanti temi. Invece un grande partito non puo' rinunciare alle proprie convinzioni. Spero che si trovino coraggio e autonomia".

REFERENDUM, ZINGARETTI: 'A BREVE DIREZIONE PER POSIZIONE PD'

"Faremo fra qualche giorno la direzione nazionale del Pd per assumere un orientamento" in merito al referendum sul taglio dei parlamentari. Lo ha detto Nicola ZINGARETTI ad un'iniziativa ad Ascoli Piceno. "Noi abbiamo deciso un anno fa di procedere al taglio dei parlamentari e parallelamente a fare modifiche regolamentari per rafforzare questo aspetto. Se questo non avviene -ha aggiunto- non è un problema del Pd che lo ha chiesto, ma di tutta la maggioranza. E confido che il presidente Conte e l'intera maggioranza capiscano che e' un tema da affrontare".

REFERENDUM, PEDICA: 'CON BONACCINI E MARTINA PER IL SI''

'Basta tira e molla, tentennamenti e traccheggiamenti da parte del Pd sul REFERENDUM. La riforma sul taglio dei parlamentari deve essere chiara e trasparente agli occhi dei nostri elettori e per questo ho lanciato i comitati #iovotoSi, l'ho fatto per i coraggiosi del partito, Martina e Bonaccini''. Lo afferma, in una nota Stefano Pedica del Pd. "Il Pd ha votato in parlamento per la riforma e ora dobbiamo mobilitarci in tutto il nostro paese senza aspettare ancora. Bonaccini e Martina hanno aperto il dibattito che condivido e rilancio costruendo il comitato - spiega -. C'è chi pensa di poter bloccare il paese con giochetti da prima Repubblica con la strategia del Nì. Al REFERENDUM bisogna votare Sì per il bene del paese, a maggior ragione alla luce dell'ultimo scandalo sui bonus Covid intascato da alcuni parlamentari. E per far capire ai cittadini quanto è importante votare a favore di questa riforma, a settembre a Roma lo diremo anche sotto la sede del partito se occorre''.