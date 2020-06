Regionali, al Centrodestra restano pochi giorni. FdI: la Lega rispetti i patti

Lunedì è il giorno decisivo per il Centrodestra. Secondo quanto risulta ad Affaritaliani.it, ci sarà l'ennesimo vertice tra Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Antonio Tajani per cercare di trovare la difficile intesa sulle candidature alle prossime elezioni regionali. Che i tempi siano molto ravvicinati lo conferma ad Affaritaliani.it il senatore di Fratelli d'Italia Ignazio La Russa. "Oggi non ci sono novità, ma dovrebbero essercene all'inizio della prossima settimana quando si dovrebbe definire il tutto. I tempi non sono biblici".



Il punto di disaccordo è sempre lo stesso: in Puglia, forte di un accordo che risale ancora allo scorso anno, FdI punta su Raffaele Fitto, eurodeputato ed ex presidente della Regione, ma il Carroccio ha contrapposto la candidatura dell'ex fittiano Nuccio Altieri. In Campania Forza Italia insiste sul nome di Stefano Caldoro, che non piace ai leghisti. A cascata, i berlusconiani mettono in discussione Susanna Ceccardi, Lega, in Toscana e gli stessi salviniani non confermano nemmeno Francesco Acquaroli (FdI) nelle Marche. Alla domanda diretta se la Lega abbia intenzione di insistere sul nome di Altieri in Puglia, che sembra bloccare l'intera trattativa, La Russa risponde: "Non lo so, spero proprio di no. Mi auguro che ci sia il rispetto degli accordi presi, poi è giusto che ciascuno valuti tempi e modi delle decisioni. Ma ormai siamo agli sgoccioli".



Poca voglia di parlare da parte del numero due di Forza Italia Tajani. "Non ci sono novità, settimana prossima, spero, sarà quella decisiva", afferma ad Affaritaliani.it l'ex presidente dell'Europarlamento. La Lega, infine, dovrebbe riunire i vertici del partito domenica - con Matteo Salvini, i vicesegretari e i commissari/segretari delle Regioni chiamate al voto dopo l'estate - per fare il punto della situazione alla vigilia del vertice decisivo del Centrodestra.