Regionali Puglia, Emiliano si gioca la carta del virologo. Lopalco capolista

Michele Emiliano si gioca il Jolly per la corsa alle Regionali in Puglia. Dopo i rumors circolati nei giorni scorsi adesso è arrivata l'ufficialità: Pier Luigi Lopalco sarà capolista del presidente alle prossime elezioni di settembre. L'esperto anti Covid in campo per la sfida a Fitto e Scalfarotto per confermare la poltrona di governatore di Emiliano.

L'epidemiologo - si legge sul Foglio - dopo le tante comparsate in tv che lo hanno reso noto al pubblico, ormai era finito a presenziare, come relatore d’eccezione, tutti gli incontri elettorali dei candidati delle liste di Emiliano, facendo intendere un suo impegno importante in vista della campagna elettorale. Critica Forza Italia, che scrive: “La candidatura del professore Pierluigi Lopalco nelle liste di Emiliano è l’ultimo atto di un film che abbiamo iniziato a vedere qualche settimana fa e noi lo avevamo previsto e denunciato”.

Lopalco fondatore con Burioni del Patto trasversale per la scienza

Oltre a essere capo della task force pugliese anti-Covid, Pier Luigi Lopalco è professore di Igiene presso l’Università di Pisa e dal giugno 2019 è presidente del “Patto Trasversale per la Scienza”, associazione no profit che si è costituita per avviare concrete iniziative per promuovere e proteggere la scienza, iniziando dal campo biomedico, di cui fanno parte, in qualità di fondatori, anche Roberto Burioni, Gerardo D’Amico,Andrea Cossarizza, Guido Silvestri. “Il Patto nasce come un appello al mondo politico e civile per abbracciare in maniera incondizionata il valore universale della scienza – spiega Lopalco -. In Italia purtroppo negli ultimi anni la scienza è finita spesso sotto attacco. Idee pseudoscientifiche e movimenti di ogni tipo, dall’anti-vaccinismo al negazionismo dell’AIDS alle terapie senza alcuna base clinica e scientifica, stanno provocando gravi danni alla salute pubblica”.

Il Patto trasversale per la scienza è finito nelle settimane scorse al centro di un duro attacco, sollevato dal settimanale "L’Espresso". In particolare, il virologo Roberto Burioni è stato accusato da un'inchiesta della testata di avere consulenze con case farmaceutiche. "Attacco sconcertante, insensato e riporta informazioni non vere, come se peraltro un professionista non dovesse farsi pagare per le consulenze che fa e come se il quanto non debba esser determinato dalle sue capacità"", così l'associazione Patto trasversale per la scienza (Pts) ha espresso solidarietà a Burioni.

FI PUGLIA: “IL PROF LOPALCO HA FATTO CAMPAGNA ELETTORALE CON I 120 MILA EURO DI TUTTI I PUGLIESI!”

"“120 mila euro non per coordinare le misure anti Covid ma, evidentemente, per farsi campagna elettorale con i soldi di tutti gli ignari cittadini pugliesi: la candidatura del prof Lopalco nelle liste di Emiliano è l’ultimo atto di un film che abbiamo iniziato a vedere qualche settimana fa e noi lo avevamo previsto e denunciato". Lo dichiarano il virologo Roberto Burioni, accusato da un'inchiesta del settimanale 'L'Espresso' di avere consulenze con case farmaceutiche. "Il virologo ha avuto un prestigioso quanto oneroso incarico dalla Regione per affrontare l’emergenza Coronavirus, ma è sempre più chiaro che abbia utilizzato questa vetrina come trampolino di lancio per le elezioni regionali. Siamo convinti che questo “trampolino” lo porterà a fare un “tuffo di testa”, con una sonora bocciatura da parte dell’elettorato non solo per lui, ma anche per Emiliano: i pugliesi sono stanchi di veder sperperare soldi pubblici dal centrosinistra per gli interessi elettorali del presidente e dei suoi sodali. Ancor più considerando che stavolta hanno sfruttato i riflettori mediatici in un periodo catastrofico per tutti e ben 120 mila euro della Regione”.