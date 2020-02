Regionali Puglia, la Lega indica...il nome. Un ex fittiano al posto di Fitto

"Vado in Puglia a parlare di lavoro, infrastrutture e xylella". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, rispondendo a una domanda sulla scelta del candidato per le Regionali pugliesi. "Non ho titoli io per andare a promuovere o bocciare qualcuno: per quello che riguarda i nomi e i cognomi dei candidati della squadra si tratta di avere qualche giorno di pazienza e poi ci arriviamo. L'importante sarà mandare a casa Emiliano che ne ha combinate di cotte e di crude".



Mercoledì 19 febbraio e giovedì 20 sono i giorni dell'attesa visita del Capitano in Puglia, preparata da settimane dai militanti del Carroccio. E' chiaro che il tema del candidato alla presidenza della Regione per le elezioni di primavera è il vero piatto caldo considerando che nel Centrodestra non solo non c'è accordo, ma tutto è ancora in alto mare. Dopo aver di fatto silurato nei giorni scorsi il candidato di Giorgia Meloni, Raffaele Fitto, oggi il segretario della Lega non affonda il colpo e si mostra diplomatico: "Da segretario del primo partito italiano potrei fare due scelte: o voler mettere le bandierine della Lega dappertutto e quindi mi prendo la Puglia e Matera, come giocando a Risiko, oppure scelgo le persone migliori anche senza tessera di partito".



In realtà, secondo quanto Affaritaliani.it è in grado di rivelare, la Lega Puglia - militanti e dirigenti - hanno chiesto da settimane che il candidato in Puglia sia Nuccio Altieri, presidente di Invimit e responsabile Comunicazione del Carroccio pugliese. Fonti qualificate spiegano come il pressing su Salvini sia fortissimo, anche perché alle Europee del 2019 la Lega in Puglia ha superato il 25% e quindi la richiesta di avere il candidato del Centrodestra viene considerata "ovvia".



Trifone Altieri detto Nuccio è nato a Conversano, Bari, il 27 settembre 1975. Laureato in scienze politiche alla Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" con una tesi sulla Turchia, Altieri è socio della società cooperativa “Fungo Puglia” di Rutigliano, che produce e commercializza fungi coltivati. Dal 2004 al 2009 è stato consigliere provinciale a Bari per Forza Italia, mentre dal 2009 al 2014 ha ricoperto il ruolo di vicepresidente provinciale. Alle elezioni politiche del 2013 è stato candidato alla Camera, nella circoscrizione Puglia, nelle liste del Popolo della Libertà, risultando il secondo dei non eletti. Il 16 novembre 2013, con la sospensione delle attività del Popolo della Libertà, aderisce a Forza Italia. Il 26 settembre 2014, dopo le dimissioni di Antonio Leone (eletto al CSM), diventa deputato.



Nel 2015 il matrimonio (politico) con Fitto: il 30 maggio di cinque anni fa abbandona Forza Italia per aderire a Conservatori e Riformisti. Il 19 novembre dello setsso anno, assieme agli altri deputati di CoR passa al gruppo misto, aderendo alla componente "Conservatori e Riformisti". Nel 2017 la rottura con l'europarlamentare di Fratelli d'Italia con l'adesione, l'8 novembre, a NoiconSalvini, movimento politico della Lega Nord presente nel Mezzogiorno d'Italia, prima della nascita della Lega Salvini Premier (nazionale sovranista). Alle Politiche del 2018 viene ricandidato alla Camera, nel collegio uninominale di Monopoli sostenuto dal Centrodestra e in quota Lega ma non viene eletto. Nel dicembre del 2018, poi, per decisione di Salvini, Giovanni Tria e Giancarlo Giorgetti viene nominato presidente dell'Invimit, la SGR del ministero dell'Economia e delle Finanze che si occupa di valorizzare e dismettere il patrimonio immobiliare dello Stato.



E' evidente che il passato di fittiano di Altieri, poi lo strappo e il passaggio con la Lega (e in Puglia sono in tanti nel Carroccio ad avere fatto lo stesso percorso) rende tutto più complicato. Così come gli ex fittiani del Carroccio hanno subito sbarrato la strada al deputato europeo di FdI, ora lo stesso Fitto e molti esponenti di Fratelli d'Italia, per ragioni analoghe, non gradiranno il nome di Altieri come rappresentante della coalizione contro Michele Emiliano. Salvini in questa visita di due giorni in Puglia farà capire nuovamente di volere per il Carroccio la guida della Regione (o quantomeno il candidato) ma senza rompere definitvamente con gli alleati, soprattutto con Meloni. Ma il nome indicato dalla Lega Puglia c'è già (e Salvini lo sa benissimo): Nuccio Altieri. All'orizzonte della Puglia ci sono altre nuvole nel cielo del Centrodestra. Per ora Fitto non interviene nelle polemiche e nel dibattito e continua a fare il suo lavoro al Parlamento europeo con grande serenità.