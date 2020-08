Regionali Puglia, no definitivo del M5s al Pd: "Emiliano? 5 anni di disastri"

Di Alberto Maggi

No secco e categorico del M5s all'alleanza con il Pd ed Emiliano in Puglia per le Regionali del 20-21 settembre. All’intervento su Affaritaliani.it di Fabiano Amati (Pd), che aveva chiesto un ultimo ripensamento sull'ipotesi alleanza, risponde ora il consigliere regionale del M5S Gianluca Bozzetti che è anche candidato capolista alle prossime regionali nella circoscrizione di Brindisi.

"I pugliesi non devono essere condannati a scegliere tra passato e passato remoto, ma devono poter scegliere il nuovo. Per questo diciamo no all’alleanza con il PD. A differenza di chi ci chiama cialtroni per poi pregarci di fare un passo indietro, sperando di mantenere salda la sua poltrona, siamo coerenti con i nostri principi e fieri di essere la sola valida alternativa alla malapolitica di destra e sinistra.Emiliano e i suoi se ne facciano una ragione e pensino alla Puglia, invece di continuare a cercare disperatamente l’alleanza con messaggi patetici e promesse di ogni tipo. A differenza del centrodestra, con cui gli è sempre riuscito il giochetto di dare poltrone per portarli dalla loro parte, noi non ci facciamo comprare: loabbiamo dimostrato 5 anni fa quando abbiamo detto no a tre assessorati , offerti in cambio del nostro silenzio sull’operato della Giunta, e continuiamo oggi con ancora più convinzione dopo 5 anni di un Governo regionale disastroso, con danni incalcolabili in settori strategici come agricoltura e sanità.Da un anno siamo al lavoro per il programma, scritto anche tenendo conto delle proposte dei cittadini e degli esperti nei diverti settori.Vogliamo cambiare le cose, migliorare la qualità della vita dei pugliesi, non raggiungere posizioni di potere.Chi auspica un’alleanza M5S - Emiliano non vuole né il bene del M5S né il bene della Puglia.Facciamo della Puglia la prima Regione 5 Stelle d’Italia".