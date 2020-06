Regionali, Zingaretti: "Stop Tafazzi. No candidati comuni di governo?Ridicolo"

"Tra le forze politiche unite a sostegno del Governo Conte prevalgono i no, i ma, i se, i forse, le divisioni" all'ipotesi di candidature comuni alle regionali. Lo stigmatizza il leader dem Nicola Zingaretti su fb. "Il motivo e' ridicolo - fa notare il segretario Pd -: si puo' Governare insieme 4 anni l'Italia ma non una Regione o un Comune perche' questo significherebbe 'alleanza strategica'. Ridicolo!".

"Le alleanze intorno ai candidati sostenuti dal PD sono le uniche che possono fermare le destre, il resto e' l'eterno ritorno di vizi antichi di una degenerazione della politica personalistica e autoreferenziale. Tafazzi non e' stato inventato per caso. Questa e' la verita'". E' l'appello lanciato dal leader dem Nicola Zingaretti su facebook all'indomani delle candidature unitarie del centrodestra alle regionali, a fronte di candidature separate da parte della forze di maggioranza. "Da oggi le destre combattono unite in tutte le Regioni, anche se spesso all'opposizione sono divise. Per fortuna con candidati deboli, contestati e gia' bocciati in passato dagli elettori. Invece - prosegue il segretario del Pd - tra le forze politiche unite a sostegno del Governo Conte prevalgono i no, i ma, i se, i forse, le divisioni. Il motivo e' ridicolo: si puo' Governare insieme 4 anni l'Italia ma non una Regione o un Comune perche' questo significherebbe "alleanza strategica". Ridicolo!".

Per Zingaretti "il riformismo non e' testimonianza, e' la costruzione di un progetto che cambia le cose realmente per il Paese e non per raccattare voti. Io che invoco, pratico e costruisco unita' sarei 'il matto'. Ma continuero'. Prima di tutto l'Italia. Le alleanze intorno ai candidati sostenuti dal PD sono gli unici che possono fermare le destre, il resto e' l'eterno ritorno di vizi antichi di una degenerazione della politica personalistica e autoreferenziale. Tafazzi non e' stato inventato per caso. Questa e' la verita'". "Faccio un appello a tutti - conclude Zingaretti - confrontiamoci con la realta', cambiamola, ma si smettesse di guardare il mondo dal dirigibile. Andiamo avanti e combattiamo con chi ha le idee e gli strumenti per vincere".