Renzi insegna il Jobs Act in Arabia. Invitato a parlare di mercato del lavoro

Renzi torna in Arabia Saudita per parlare di mercato del lavoro

Matteo Renzi è stato invitato alla Global Labor Market Conference, dove parlerà come keynote speaker "fornendo il suo punto di vista sui mercati del lavoro globali”. Come riporta il Fatto Quotidiano, l"’Arabia Saudita corteggia il leader di Italia Viva e questa volta il richiamo di Riad non proviene dal solito FII Institute, l’ente legato alla famiglia reale del principe Bin Salman". Secondo il Fatto, "l’invito per il prossimo mega-evento, in programma il 13 e 14 dicembre, arriva dal ministero saudita delle Risorse Umane e per lo Sviluppo Sociale e dagli altri partner di lusso della conferenza".

Secondo il ministero, "il Regno dell’Arabia Saudita desidera vedere il mercato del lavoro saudita come un modello internazionale nello sviluppare le migliori pratiche che tutto il mondo seguirà”. Per Renzi, tra i principali provvedimenti in materia ci fu quel jobs act che avrebbe dovuto far volare il mercato del lavoro in Italia." Le cose sono state più complicate del previsto, per non dire delle numerose bocciature della Corte costituzionale a diverse parti del testo, eppure Renzi può ancora rivendersi all’estero i suoi presunti successi da premier", scrive il Fatto Quotidiano.

In un altro passaggio dell’annuncio su Renzi, gli organizzatori della conferenza specificano che l’ex presidente del Consiglio “offrirà molti spunti profondi sul legame tra mercato del lavoro e politica”, si legge sempre sul quotidiano diretto da Marco Travaglio.