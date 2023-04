Renzi: "Meloni regge. Crisi? La aiuta Conte. Alle Europee obiettivo 10%"

Renzi: "Alle Europee punto al 10% col Terzo Polo"

"Ci siamo impegnati a fare una lista unica alle Europee del 2024, aperta a Più Europa e alle forze civiche. Significa puntare al 10% per essere decisivi in Europa e credibili in Italia. Noi ci siamo. Vedremo se l’assemblea nazionale di Azione cambierà linea e e perché", lo dice Matteo Renzi in un'intervista a Repubblica, provando ancora a rilanciare il Terzo Polo.

Su Schlein: !Ha vinto su una piattaforma radicale: se è coerente con le primarie, rompe coi riformisti; se torna indietro, tradisce i suoi; se sta nel mezzo scontenta tutti. Termovalorizzatore, lavoro, nucleare, utero in affitto, Ucraina. Prima o poi Elly dovrà dare qualche risposta".

Sul governo: "Se va tutto come deve andare, Meloni arriva al 2027 ma cambia la composizione del governo dopo le Europee. Se poi combinano qualche pasticcio, allora rischia anche la premier". Ma secondo quanto dice Renzi a Repubblica, "se la premier avrà problemi il soccorso arriverà dai grillini. Ma conoscendola farà di tutto per evitare di battere cassa a Conte. Lo tiene al caldo accontentandolo coi Bonafede di turno, ma non è il suo tipo".

Sul suo Riformista, risponde chi vorrebbe intervistare: "Facile dire Biden o Xi. Ma vorrei fare soprattutto interviste fuori dalla politica, la preside che ha salvato la ragazzina indiana dalle nozze forzate a Bologna o Alessandro Baricco dieci anni dopo il discorso alla Leopolda. Il giornale non sarà il gazzettino di Iv".